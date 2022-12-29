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Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 22:35
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Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu-1 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında depo olarak kullanılan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. (AA)

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