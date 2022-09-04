4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:18
Takip Et

Kayseri’de bir eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
+
Aa
-

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışması yaptı. 

A.A.’nın Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., karakola götürüldü.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
1
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
2
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
3
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
5
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
6
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
7
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.