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Hırsız çaldığı silahı ve parayı şeytanın aklına gelmeyecek yerlere saklamış

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan silah toprağa gömülü halde, paraların olduğu çanta da kömürlükte bulundu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:20
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Kayseri'de bir hırsız çaldığı silah ve parayı gömmüş

Hırsız çaldığı silahı ve parayı şeytanın aklına gelmeyecek yerlere saklamış
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İHA

Kayseri'deki Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipler, ilçede bir otomobilden çalınan para ve silah olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahsı ve yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, ekiplerde evde arama yaptı. Şahsın otodan çaldığı 40 bin 987 TL para dolu çanta kömürlükte ele geçirilirken, çalınan silah da gömüldüğü topraktan çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

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