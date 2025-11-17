

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Mahallesi Pirireis Caddesi’nde 3 katlı evde meydana gelen olayda, Nimet T. (54) banyoda ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Nimet T.‘bin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Nimet T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.