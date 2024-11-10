Kayseri’de bisiklet hırsızı yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Kayseri’de bisiklet hırsızı yakayı ele verdi

Kayseri polisi bisiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Bisikleti çalan bir kişinin kamera görüntüsünü izleyen polis G.A’yı kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de bisiklet çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisinin G.A. (32) olduğu tespit edildi. G.A.; ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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