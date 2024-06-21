Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde boş bir arazide bir erkek cesedi bulundu.

4112. Sokak üzerinde bir ağacın altında hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 25 yaşında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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