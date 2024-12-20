Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcıları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcıları yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dolandırıcılar 570 bin TL'lik vurgun yaptılar. Dolandırıcılar Jandarmalar tarafından kıskıvrak yakalandılar.

Kocasinan İlçesi Boyacı Mahallesin'de meydana gelen olayda H.A. ile E.D.; yaklaşık 570 bin TL değerindeki 12 adet büyükbaş hayvanı satmasına rağmen paralarını alamadı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık olayının şüphelileri B.K., E.A., E.Y., ve F.A. olduğu belirlendi.

Şüpheli 4 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 12 adet büyükbaş hayvan ise Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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