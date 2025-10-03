Kayseri’de cami çıkışında kanlı pusu! Çifte cinayet

Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.