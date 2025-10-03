Kayseri’de cami çıkışında kanlı pusu! Çifte cinayet

Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri’de cami çıkışında kimliği belirsiz kişi karı-kocayı silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle vurulan Baktır, çifti hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

aw550757-01.jpg

aw550757-02.jpg

aw550757-03.jpg

aw550757-06.jpg

kayseride-evlerinin-onunde-silahli-sald-944312-280491.jpg

kayseride-evlerinin-onunde-silahli-sald-944313-280491.jpg

Şeker fabrikasında peş peşe zehirlenme! AFAD ve polis devrede
Kandaki şekeri tuş ediyor! Damar daralmasına duvar örüyor
Kira artış oranı belli oldu
TÜİK verileri duyurdu: Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu!
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı
