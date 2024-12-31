Kayseri'de çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı

Olay, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.C.C.'nin bir kişiyi çaydanlıkla darp ettiği anlar, şahsın kendi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekipleri hızla harekete geçti ve görüntülerdeki şahsın kimliğini tespit etti.

Yapılan araştırmalar neticesinde, H.C.C.'nin daha önce "Hırsızlık", "Kasten Yaralama", "Yağma", "Zorla Alıkoyma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi suçlardan toplamda 43 kaydı olduğu belirlendi. Ekipler, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan H.C.C., "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polisin sosyal medya üzerinden suç işleyen şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.