Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan S.D. ve R.D., ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan S.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Emniyet güçleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.