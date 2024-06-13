Kayseri'de cinayet kurbanı yaşar atay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de cinayet kurbanı yaşar atay son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de husumetli olduğu belirtilen Umut Yamalı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 66 yaşındaki Yaşar Atay, son yolculuğuna uğurlandı.

Yamalı'nın polis tarafından yakalanmasının ardından emniyet işlemleri sürerken, olayda bıçakla yaralanan 22 yaşındaki Durmuş K.'nın tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Umut Yamalı ile Yaşar Atay ve Durmuş K. arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yamalı, tabanca ile Atay'ı vururken, Durmuş K.'yı da bıçakladı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Atay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atay'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yamalı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşar Atay'ın cenazesi, ailesi tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak, şüpheli Umut Yamalı'nın emniyetteki işlemleri sürerken, bıçakla yaralanan Durmuş K.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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