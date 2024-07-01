Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli şahıs tutuklandı.

Ayrıtılar geliyor

Son Haberler
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi Gündem
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi Gündem
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe Yerel Haberler
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe
Haziran zam şampiyonu belli oldu Ekonomi
Haziran zam şampiyonu belli oldu
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira Spor
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı Magazin
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı