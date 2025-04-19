Kayseri'de çöp dağıtan kişi cezasız kalmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de çöp dağıtan kişi cezasız kalmadı

Kayseri’de çöp kovasını dağıtıp çevreyi kirleten A.Ç., polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası şahsa 1.856 TL ceza kesildi.

Kayseri'de çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten şahsa bin 856 TL para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişi, elini kolunu sallayarak çöp kovasını dağıtıp çöpleri etrafa attı. Çevreyi kirleten şahısla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çevreyi kirleten A.Ç.; yakalandı. A.Ç.'ye toplam bin 856 TL cezai işlem uygulandı.

A.Ç.'nin çöp kovasını dağıtması kameralara yansırken İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Şehrimizin temizliğini sağlayan temizlik görevlerine teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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