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Deprem bölgesine gitmeye çalışan ekipler kar ve tipiye yakalandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekipler kış şartlarında zorlu bir yolculuk sürüyor. Ekiplerin deprem bölgesine ulaşabilmek için kar yağışı ve tipi sıvanı verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 08:43
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Kayseri'de deprem bölgesine gitmeye çalışan ekipler kar ve tipiye yakalandı

Deprem bölgesine gitmeye çalışan ekipler kar ve tipiye yakalandı
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İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu.

Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrası Türkiye’nin birçok ilinde ekipler bölgeye ulaşmak için harekete geçti.

Yalnız zorlu kış şartları ekiplerin sınavı haline geldi. Yolda kar ve tipi altında ilerlemeye çalışan Zonguldak UMKE ekibiyle Yıldırım Belediyesi ekiplerinin zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

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