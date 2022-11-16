Kayseri'de dev hırsızlık operasyonu

AA'da yer alan habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada, çalıntı motosiklet, jeneratör, bakır tel, çeşitli malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.