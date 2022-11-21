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  • Kayseri'de düzenlenen operasyonda aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:16
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki Akdam, Mengücek, Mevlana, İldem Cumhuriyet, Turgut Reis, Germir, Battalgazi, Buğdaylı ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl ile 12 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler İ.D, A.Ç, M.M, R.E.I, C.Ö. ve E.K'nin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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