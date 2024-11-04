Kayseri’de ele geçirildi: Satamadan yakalandılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de ele geçirildi: Satamadan yakalandılar!

Kayseri’de Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Aramice dilinde yazılmış yaklaşık 1800 yıllık 5 el yazması kitap ile Roma Dönemi'ne ait lahit mezar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (46), N.E. (41), M.A. (49), A.S. (51), A.E. (40), S.B. (71) ve A.B.'nin (43) çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kayseri’de ele geçirildi: Satamadan yakalandılar!

Kayseri’de ele geçirildi: Satamadan yakalandılar!

Kayseri’de ele geçirildi: Satamadan yakalandılar!

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