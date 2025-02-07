Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay önce başlatılan planlı operasyon kapsamında; başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında kente getirilen uyuşturucu maddeleri pazarlayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, ayrı ayrı 1 kilo 214 gram ve 901 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

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