Kayseri'de eşini 20 balta darbesiyle öldürdü! Kuşadası’nda jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de eşini 20 balta darbesiyle öldürdü! Kuşadası’nda jandarmaya yakalandı

Kayseri'de 2016 yılında eşini 20 balta darbesiyle öldüren Aydemir Gürbüz, Kuşadası'nda jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

Olay, 3 Nisan 2016 tarihinde Kayseri Melikgazi'ye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz (43) ile eşi Aydemir Gürbüz (59) ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde baltalı kavgaya dönüştü.

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BALTAYLA PEŞ PEŞE VURDU

Gözü dönen koca, eline aldığı balta ile eşi Gönül Gürbüz'e peş peşe vurarak evden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan 4 çocuk annesi kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.

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KUŞADASI'NDA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Uzun süredir firari olan Gürbüz ise Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu saklandığı yerde yakalandı.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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