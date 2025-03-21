Kayseri'de eşini 20 balta darbesiyle öldürdü! Kuşadası’nda jandarmaya yakalandı

Olay, 3 Nisan 2016 tarihinde Kayseri Melikgazi'ye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz (43) ile eşi Aydemir Gürbüz (59) ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde baltalı kavgaya dönüştü.

BALTAYLA PEŞ PEŞE VURDU

Gözü dönen koca, eline aldığı balta ile eşi Gönül Gürbüz'e peş peşe vurarak evden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan 4 çocuk annesi kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.

KUŞADASI'NDA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Uzun süredir firari olan Gürbüz ise Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu saklandığı yerde yakalandı.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.