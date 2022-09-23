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Evini sigara fabrikasına çevirdi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün ve sigara imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:18
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Kayseri'de evini sigara fabrikasına çevirdi

Evini sigara fabrikasına çevirdi
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İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde kaçak makaron ile kaçak tütün ve tütün mamulleri imalat ve satışının yapıldığı tespit edildi. 

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri tarafından ikamette yapılan aramalarda 9 bin 600 adet bandrolsüz içerisine kaçak tütün basılmış dolu makaron, 32 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 74 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 3 bin 800 adet kilitli boş poşet, 1 adet 50’lik hava kompresörü ve 1 adet dijital kompresörlü tütün basma makinesi bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili şüpheli S.Ç. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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