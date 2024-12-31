Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde bulunan boru profil fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, fabrikanın tamamını sarmaya başladı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla olay yerine ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB İtfaiyesi'nden toplamda 20 araç ve 68 itfaiye personeli, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 3 saat süren bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının büyüklüğü nedeniyle fabrikanın çeşitli bölümlerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen soğutma ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatarak, olası yangın riskini engelledi.

Yangın sırasında büyük bir gürültü ve duman bulutu oluşturan alevlerin fabrikada oluşturduğu hasar, gün ağarınca daha net bir şekilde ortaya çıktı. Fabrikada yoğun duman ve hasar tespit edilirken, maddi hasarın boyutlarının oldukça büyük olduğu ifade edildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrika yetkilileri, yangının nedenini belirlemek için incelemelere devam ederken, iş yerindeki üretim faaliyetlerinin ne zaman normale döneceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından iş güvenliği uzmanları da olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.