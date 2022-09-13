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Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 04:44
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Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Sürücüleri öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karakuyu mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, G.B. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)

Fotoğraf: DHA

Kayseride trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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