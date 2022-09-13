﻿Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sürücüleri öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karakuyu mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, G.B. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)
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