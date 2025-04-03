Kayseri’de feci kaza! Ambulans ile kamyonet şarampole yuvarlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i hasta 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde G.T'nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki38 LS 819 kamyonet çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Güvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

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Kazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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