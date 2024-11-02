Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İpek B. (18), 9. kattaki evlerinde dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın bahçesindeki çimin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de inceleme yaptı.

İpek B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Kayseri'de feci ölüm! 9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

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