Kayseri'de FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan ve örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüten meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D. (49) yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan, örgüt içinde "Akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresi belirlenen F.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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