Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör suçlarından aranan firari zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda, Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, astsubaylıktan ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. (AA)