Kayseri'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

Kayseri'de 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, ekipler tarafından yakalandı.

Kayseri'de "Hırsızlık" ve "Hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Hırsızlık" ve "Hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde