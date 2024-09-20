Kayseri'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

Kayseri'de "Hırsızlık" ve "Hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Hırsızlık" ve "Hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.