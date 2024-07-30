Kayseri'de freni boşalan halk otobüsü dehşeti: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri'de freni boşalan halk otobüsü dehşeti: 4 yaralı

Kayseri'de freni boşalan halk otobüsünün kaldırımdaki iki yayaya çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre sonra durduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hunat Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsü, freninin boşalması sonucu kaldırımdaki bir yayaya ve bisikletliye çarptı.

Yaklaşık 500 metre sonra durabilen otobüsün neden olduğu kazada, sürücü Mustafa G., yaya Mesut B., bisikletli Celaleddin K. ve otobüste yolcu olarak bulunan Esma D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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