Kayseri’de geceyi kana bulayan kavga! Zincirleme olaylara yol açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alkol masasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Darp edilen şahsın aracına kurşun yağdırıldı, kaçarken motosiklete çarpan araç bir kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Matbaacılar Sitesi'nde meydana gelen olayda; Z.V. ve dini nikahlı eşi Y.D. alkol almak için arkadaşlarının dükkanına gitti. Burada belli bir süre alkol aldıktan sonra Z.V. ve arkadaşlarının arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşları Z.V.'yi darp etti. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşmak isteyen Z.V. ve Y.D.'nin araçlarına kavga ettikleri kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş edildi. Kaçmak istedikleri sırada Y.D., idaresindeki 06 MNK 59 plakalı otomobille ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda seyreden A.B. yönetimindeki 38 AHY 369 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan A.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, kavganın gerçekleştiği yerde ve kaza yerinde inceleme yaparken, Z.V.'nin otomobiline ateş ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw520268-02.jpg

aw520268-03.jpg

aw520268-04.jpg

aw520268-06.jpg

aw520268-07.jpg

