﻿Geceyi şimşekler aydınlattı

İHA'nın haberine göre, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.



Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kayseri’nin bazı bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tedbirli olması uyarısında bulunulmuştu.