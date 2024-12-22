Kayseri'de gol yağmuru! Barış Alper Yılmaz sahnede

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Galatasaray, puan farkını 8’e çıkarmak için Kayserispor deplasmanında kazanmak istiyor.

2. dakikada Victor Osimhen, penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Kayserisporlu Bahoken, topu ağlara gönderdi. Skora denge geldi. 29. dakikada sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Barış, attığı golle Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.

Maçta ilk yarı sona erdi.

Galatasaray'ın 4. dakikada penaltı kazandığı pozisyon tepkilere neden oldu. Beşiktaş taraftarları verilen penaltı sonrası tepki yağdırdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray'ın penaltısı sonrası dün oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında verilmeyen penaltıyı gündeme getirdi.

Jakobs'un pozisyonunu Rafa Silva'nın pozisyonuna benzeten siyah-beyazlı taraftarlar, ''Dün Beşiktaş‘a aynı el pozisyonunda penaltı vermeyenler bugün Galatasaray‘a 2. dakikada Penaltı verdi. Yazıklar olsun!'' yorumlarını yaptı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen