Kayseri'de hayat karartan sünnette 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, 18 Temmuz'da Develi ilçesinde baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.'yi ilçedeki bir sağlık kabinine götürdü.

Sağlık memuru olduğu belirtilen H.Ç., 3 bin 500 TL karşılığında sünnet işlemini gerçekleştirdi ve çocuğu eve gönderdi.

Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma meydana geldi. "Kangren" teşhisi konulan talihsiz çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve cinsel organı kesildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz sağlık kabini kapatılırken, sünneti yapan sağlık memuru H.Ç. görevden uzaklaştırıldı.

Kayseri Valiliği, yaptığı açıklamada, "Develi ilçesinde özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden sonra gelişen kangren komplikasyonu nedeniyle Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve H.Ç. açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alınan şahıslardan sağlık memuru H.Ç. ve S.D. tutuklanırken, S.T. ise serbest bırakıldı.