Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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