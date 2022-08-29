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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 22:49
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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