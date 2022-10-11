Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon sonucunda, 1 adet antik İbranice yazılı Tevrat olarak bilinen tarihi kitap ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA