Kayseri’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Hürriyet Mahallesi, 1593 Ada, 2247 Parsel, 2. kat 13.bağ.bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana yapı bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşmaktadır. satışa konu meskenin net 110 m2 olup kuzey ve doğu yönde 2 cephelidir. 4 oda + salon + antre + hol + mutfak + banyo + lv-wc + balkon hacimlerinden oluşmaktadır. daire soba ile ısıtılmaktadır." denilmektedir.

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