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Kayseri’de icradan satılık daire

T.C. Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kayseri Melikgazi'de 110 m² 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:13
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Kayseri’de icradan satılık daire

Kayseri’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Hürriyet Mahallesi, 1593 Ada, 2247 Parsel, 2. kat 13.bağ.bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana yapı bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşmaktadır. satışa konu meskenin net 110 m2 olup kuzey ve doğu yönde 2 cephelidir. 4 oda + salon + antre + hol + mutfak + banyo + lv-wc + balkon hacimlerinden oluşmaktadır. daire soba ile ısıtılmaktadır." denilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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