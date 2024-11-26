Kayseri’de il genelinde eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de il genelinde eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri polis il genelinde düzenlemiş olduğu denetimlerde 4 bin 645 şahsın GBT sorgusunu yaptı. Eş zamanlı yapılan denetimde aranan 4 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 35 ekip ve 70 personelle "şok" uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan 20 uygulamada, 4 bin 645 şahıs ve bin 921 otomobilin sorgusu yapılırken, 126 park, bahçe ve 52 ticari taksi kontrol edildi. Ekipler çalışmalarında 4 aranan şahsı yakalarken, 1 şahıs hakkında toplam 6,53 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Tespit edilen 3 yoklama kaçağı şahsın da işlemleri yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet yakalama, hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri’de eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de eş zamanlı denetim: Aranan 4 kişi yakalandı

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