Kayserispor - Hatayspor 3-0

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor karşısında devreye 2-0 önde girdi. Sarı kırmızılı takımın gollerini 3.dakikada Karimi ve 37. dakikada Bahoken kaydetti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Sazdağı'nın kafasında kaleci Berkaj'dan dönen topu arka direkte Ali Karimi tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
7. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak Kaleci Bekaj'da kaldı.
10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışarısında önünde bulan Massanga'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Karimi'nin ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cardoso, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun pasında kale önünde müsait pozisyondaki Bahoken, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0