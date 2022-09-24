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Kayseri'de iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 05:20
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Kayseri'de iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Kayseri'de iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü
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İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü.

Talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Sıddık Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Taysi'nin cenazesi de ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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