Kayseri'de IŞİD operasyonu. 1 Iraklı şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Iraklı bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu bir zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)