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Kayseri’de istinat duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'de müstakil evin devrilen istinat duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:51
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Kayseri’de istinat duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri’de istinat duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Kayseri'nin Talas ilçesi Mengücek Mahallesi Han Caddesi'nde inşaatı devam eden müstakil evin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle 28 yaşındaki Hakkı Taflı'nın üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler Taflı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü. (AA)

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