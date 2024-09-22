Kayseri'de kaçak 44 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 44 kişiyi gözaltına aldı. İlginç bir olayda, şüphelilerden biri saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulandı. Ayrıca 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanırken, bir şüpheli bazanın içinde saklanırken bulundu. Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.