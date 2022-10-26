Kayseri'de kaçak sigara operasyonu 5 gözaltı

(DHA)- İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 15 bin adet doldurulmuş makaron, 20 bin dal boş makaron, 220 paket kaçak sigara, 28 kilo tütün ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.