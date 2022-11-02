2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri'de kaçakçılara şok darbe

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda binlerce paket sigara, onlarca cep telefonu, sigara doldurma makineleri ve sahte alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 07:22
Takip Et

Kayseri'de kaçakçılara şok darbe

Kayseri'de kaçakçılara şok darbe
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmadı. 

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 bin 500 paket kaçak sigara, 50 bin dal doldurulmuş makaron, 70 bin dal boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinesi, 10 adet kaçak cep telefonu, 50 şişe sahte alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
4
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
5
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
6
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
7
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.