Kayseri'de kaçakçılara şok darbe

İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmadı.

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 bin 500 paket kaçak sigara, 50 bin dal doldurulmuş makaron, 70 bin dal boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinesi, 10 adet kaçak cep telefonu, 50 şişe sahte alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.