Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; 1 otomatik silah ve 7 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kaçak silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirilirken, İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) yakalandı.

İ.Ş., M.Ç., İ.Ç., E.T. ve H.Ş. hakkında "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

