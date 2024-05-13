Kayseri’de kaçakçılık operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık için harekete geçti. Yapılan operasyonlar neticesinde 103 bin 820 dal makaron, 55 kilo kaçak tütün, 415 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 40 litre alkol, 93 şişe sahte içki, 1 adet kompresör, 2 adet tabanca ve 15 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından aranan 21 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Emniyet “İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.