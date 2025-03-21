Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 şişe satışa hazır sahte alkol ile 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametinde makinalarla sigara dolumu ve sahte alkol yaparak piyasaya süreceği bilgisi alındı. Tespit edilen adrese yapılan operasyonda M.E.G. (37) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 30 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin dal doldurulmuş makaron, 100 kilo bandrolsüz tütün, ele geçirildi.

aw417003-01.jpg

Gözaltına alınan M.E.G. hakkında gerekli işlem başlatılırken Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

aw417003-02.jpg

Son Haberler
Aralıklı oruç öldürür mü? Uzmanlar bakın ne diyor!
Aralıklı oruç öldürür mü? Uzmanlar bakın ne diyor!
Mourinho, Galatasaray’ı yıkan adamı istiyor
Mourinho, Galatasaray’ı yıkan adamı istiyor
TOBB duyurdu! İşte şubat ayında kurulan ve kapanan şirketler!
TOBB duyurdu! İşte şubat ayında kurulan ve kapanan şirketler!
Esenyurt'ta yönetim kavgası!
Esenyurt'ta yönetim kavgası!
Ekrem İmamoğlu’nun babası suskunluğunu bozdu
Ekrem İmamoğlu’nun babası suskunluğunu bozdu