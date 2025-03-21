Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametinde makinalarla sigara dolumu ve sahte alkol yaparak piyasaya süreceği bilgisi alındı. Tespit edilen adrese yapılan operasyonda M.E.G. (37) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 30 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin dal doldurulmuş makaron, 100 kilo bandrolsüz tütün, ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.G. hakkında gerekli işlem başlatılırken Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sahte alkole karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.