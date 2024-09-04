Kayseri'de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kayseri'de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 08 HA 251 plakalı kamyonet ile 38 AHK 549 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü K.G., ağır yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, K.G.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

K.G.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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