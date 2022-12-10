Kayseri'de kanala düştükten sonra yanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, M.S'nin kullandığı 54 PA 121 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda
kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü M.S. ile otomobilde bulunan M.C, E.T. ve H.K, düştükten sonra alev alan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. (AA)
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