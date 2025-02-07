Kayseri’de kar 22 yolu ulaşıma kapadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla, karla mücadeleye aralıksız olarak devam etti. 6 Şubat 2025 Perşembe saat 15.00'ten, 7 Şubat Cuma saat 9.00'a kadar süren çalışmalarda, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf edildi.

Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 12, Develi'de 7, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'da 40, Sarız'da 5, Talas'ta 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 11 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunun açılmasıyla toplamda 1104 kilometrelik yol ağında ulaşım sağlandı.

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Bunun yanı sıra, tipi nedeniyle açıldıktan sonra tekrar kapanan Pınarbaşı'ndaki 13, Sarız'daki 7 ve Yahyalı'daki 2 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de 200 personel ve 80 araçla, kent genelindeki karla mücadeleyi sürdürüyor.

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Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'na bağlı 135 kişilik ekip, ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Park Bahçeler ve Ağaçlandırma daire başkanlıkları bünyesinde toplamda 475 personel ve 130 araçla çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.