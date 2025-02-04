Kayseri'de kar kapıda!

Kayseri'de bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Özellikle yarın etkisini artıracak kar yağışıyla beraber hava sıcaklıkları da düşecek. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek; "Bu akşam beklediğimiz kar yağışının aralıklarla Cumartesi gününe kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Özellikle kar yağışının Çarşamba günü etkisini artırarak kentin doğu ve güney ilçelerinde yoğun olmasını tahmin ediyoruz. Bu kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin atlına düşecek. Gece sıcaklıkları eksi 10 derece ila 12 derece, gündüz ise sıfır ile eksi 1 derece sıcaklıklar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BUZLANMA, DON VE TİPİYE KARŞI UYARI GELDİ

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sarıbek; "Bu yüzden vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekmektedir. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sadece Perşembe günü aralıklı rüzgarın hamle yapmasını bekliyoruz.

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Bu yüzden kar yağışı ile birlikte tipi gibi olayların gerçekleşme ihtimali de var. Vatandaşlarımızın bu konuda da dikkatli olması gerekmektedir. Şehirlerarası yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da buzlanma, don ve tipi olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.